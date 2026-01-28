Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τον Τραμπ η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια

Η υιοθέτηση από την ΕΕ της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

Όπως επισημαίνει, η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027 αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), το οποίο θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την τροφοδοσία του μέλλοντος», τονίζει.