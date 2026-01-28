H SpaceX εξετάζει IPO τον Ιούνιο του 2026

Η αεροδιαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο με αποτίμηση που αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 1,5 τρισ. δολαρίων.

Η αεροδιαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, SpaceX, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο (IPO) στα μέσα Ιουνίου του 2026, με στόχο την άντληση έως και 50 δισ. δολαρίων και με αποτίμηση που αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 1,5 τρισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times, εάν το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, η IPO της SpaceX θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη στην ιστορία ως προς το μέγεθος της συναλλαγής, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Saudi Aramco.

Η εισαγωγή της Aramco στο χρηματιστήριο, που την οδήγησε σε χρηματιστηριακή αξία 1,7 τρισ. δολαρίων, παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική ολοκληρωμένη συναλλαγή που έχει ξεπεράσει το όριο του 1 τρισ. δολαρίων σε αποτίμηση.

Η ίδια αναφορά σημειώνει ότι ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Bret Johnsen, βρίσκεται από τον Δεκέμβριο του 2025 σε ενεργές συζητήσεις με υφιστάμενους ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα μιας δημόσιας εγγραφής στα μέσα του 2026.

Παρότι ο Μασκ παραδοσιακά προτιμούσε να διατηρεί τη SpaceX ως ιδιωτική εταιρεία, πηγές αναφέρουν ότι η εκρηκτική αύξηση της αποτίμησής της, σε συνδυασμό με την επιτυχία της δορυφορικής υπηρεσίας διαδικτύου Starlink, τον έχουν ωθήσει να βλέπει πιο θετικά το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Για μια ομαλή είσοδο στις αγορές, η SpaceX φέρεται να συνεργάζεται με τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Wall Street, σύμφωνα με το Reuters.

Η επικείμενη IPO έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές προετοιμάζονται για ένα κύμα μεγάλων εισαγωγών αμερικανικών εταιρειών, με άλλες τεχνολογικές επιχειρήσεις όπως η Anthropic και η OpenAI να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.