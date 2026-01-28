Η ALUMIL στο εμβληματικό Grand Egyptian Museum, ένα έργο παγκόσμιας εμβέλειας

Η ALUMIL επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη δυναμική της παρουσία στο διεθνές κατασκευαστικό γίγνεσθαι, συμμετέχοντας στο Grand Egyptian Museum (GEM), ένα από τα πλέον εμβληματικά πολιτιστικά έργα παγκοσμίως.

Η ALUMIL επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη δυναμική της παρουσία στο διεθνές κατασκευαστικό γίγνεσθαι, συμμετέχοντας στο Grand Egyptian Museum (GEM), ένα από τα πλέον εμβληματικά πολιτιστικά έργα παγκοσμίως. Προηγμένα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου της εταιρείας «ντύνουν» επιμέρους τμήματα του μουσείου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργικότητα, την αισθητική και τη βιωσιμότητα ενός έργου διεθνών προδιαγραφών.

Η συμμετοχή της ALUMIL σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τον σταθερά εξωστρεφή χαρακτήρα της εταιρείας, τη βαθιά τεχνογνωσία της και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς για την υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων, τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κομβικό ρόλο στη συγκεκριμένη επιτυχία διαδραματίζει η ALUMIL Αιγύπτου, θυγατρική του Ομίλου και «αιχμή του δόρατος» για τη δραστηριοποίησή του στην περιοχή. Η ισχυρή παρουσία της στην αιγυπτιακή αγορά αποτυπώνεται στο γεγονός ότι σήμερα συμμετέχει σε περισσότερο από το ένα τρίτο των μεγάλων έργων που υλοποιούνται στη χώρα, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη των τοπικών stakeholders.

Η διεθνής αναγνώριση της ALUMIL ενισχύει τη δυναμική παρουσία της στην περιοχή, αναδεικνύοντας τη θέση της ως στρατηγικού συνεργάτη, που υποστηρίζει και ενδυναμώνει την παγκόσμια αρχιτεκτονική και κατασκευαστική πρωτοπορία. Μέσα από τη συμμετοχή της σε απαιτητικά έργα διεθνών προδιαγραφών, η ALUMIL επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο Όμιλος υλοποιεί μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο για την Αίγυπτο, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της ALUMIL στη χώρα και δημιουργώντας ένα ισχυρό εφαλτήριο για την επέκτασή της στην αφρικανική αγορά. Με έργα διεθνούς αναφοράς, όπως το Grand Egyptian Museum, η ALUMIL εξακολουθεί να συνδιαμορφώνει το μέλλον των σύγχρονων κατασκευών σε κάθε γωνιά του κόσμου.