Αυτοκίνητο

Lane Assist: Πώς λειτουργεί το σύστημα που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι στη Ρουμανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Lane Assist: Πώς λειτουργεί το σύστημα που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι στη Ρουμανία
Το Lane Assist, γνωστό και ως Lane Assistance (LKA), Lane Assistant ή Lane Departure Warning (LDW), είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης οδηγού.

Το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, όπου ένα βαν με Έλληνες φιλάθλους έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να χαθούν ζωές, έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Ανάμεσα στις πρώτες μαρτυρίες, ένας από τους τραυματίες ανέφερε ότι «κόλλησε το τιμόνι» πιθανόν λόγω προβλήματος στο σύστημα Lane Assistance.

Το Lane Assist, γνωστό και ως Lane Assistance (LKA), Lane Assistant ή Lane Departure Warning (LDW), είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης οδηγού.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επτά δουλειές με μεγάλο μισθό χωρίς πτυχίο

Ντόμινο αντιδράσεων από την απόσυρση φαρμάκου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λειψυδρία: Γιατί ενώ βρέχει στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετό νερό

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider