Lane Assist: Πώς λειτουργεί το σύστημα που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι στη Ρουμανία

Το Lane Assist, γνωστό και ως Lane Assistance (LKA), Lane Assistant ή Lane Departure Warning (LDW), είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης οδηγού.

Το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, όπου ένα βαν με Έλληνες φιλάθλους έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να χαθούν ζωές, έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Ανάμεσα στις πρώτες μαρτυρίες, ένας από τους τραυματίες ανέφερε ότι «κόλλησε το τιμόνι» πιθανόν λόγω προβλήματος στο σύστημα Lane Assistance.

