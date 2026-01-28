Κεφαλογιάννης από ημερίδα ΣΠΑΥ: Προετοιμαζόμαστε πριν πιεστούμε, συντονιζόμαστε πριν δοκιμαστούμε

Ο υπουργός τόνισε πως στην Πολιτική Προστασία ο διάλογος δεν είναι πολυτέλεια αλλά, επιχειρησιακή αναγκαιότητα.

Σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ), με θέμα «Υμηττός: Νέες ακραίες συνθήκες – Νέες ανάγκες πρόληψης και καταστολής», παρέστη την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός τόνισε πως στην Πολιτική Προστασία ο διάλογος δεν είναι πολυτέλεια αλλά, επιχειρησιακή αναγκαιότητα καθώς όπως σημείωσε, κανένα σύστημα δεν λειτουργεί πραγματικά «αν δεν έχει πρώτα δοκιμαστεί στη σκέψη, στον συντονισμό και στη συνεργασία» και πως καμία κρίση δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, «αν οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν και αποτελούν κρίκους της ενιαίας αλυσίδας, δεν έχουν συναντηθεί προηγουμένως σε συνθήκες ηρεμίας».

Ο Υπουργός, αναφερόμενος στον Υμηττό, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα όριο ανάμεσα στο φυσικό και στο αστικό μεταξύ του «αντέχει ακόμα» και του «δοκιμάζεται επικίνδυνα».

Ο κ. Κεφαλογιάννης, υπογράμμισε πως σε απρόβλεπτες συνθήκες απαιτείται ένα σύστημα απολύτως προβλέψιμο, «που θα έχει προετοιμαστεί επαρκώς εκ των προτέρων και θα επενδύει στατικά στην πρόληψη, στην εκπαίδευση», και θα λειτουργεί με σαφείς ρόλους, ενιαίους κανόνες εμπλοκής και διαρκή αξιολόγηση.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αυτός είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας των θεσμικών αλλαγών του νομοσχεδίου, «Ενεργή Μάχη», καθώς όπως τόνισε «μία ενεργή μάχη δεν δίδεται μόνο τη στιγμή που θα ξεσπάσει το φαινόμενο αλλά ξεκινάει πολύ πιο πριν από αυτή, στο κομμάτι της πρόληψης.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση που όπως τόνισε είναι στην πρώτη μάχη της κλιματικής κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς «έχουν γνώση, εμπειρία, πρακτικές παρατηρήσεις από το πεδίο και συμβάλλουν έτσι ώστε οι θεσμικές επιλογές να είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες».

Αναφορικά με το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη», αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται, μεταξύ αυτών, τα τοπικά σχέδια πρόληψης, τα επιχειρησιακά κέντρα συμβάντος, την καθιέρωση κανόνων εμπλοκής και διαχείρισης συμβάντων, που όπως επεσήμανε αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα «όπου ο συντονισμός, η πρόληψη, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης δεν αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά κεφάλαια, αλλά ως αλληλένδετα στοιχεία μίας ενιαίας προσπάθειας».

Κλείνοντας, τόνισε πως το βασικό ζητούμενο στην Πολιτική Προστασία είναι «να προετοιμαζόμαστε πριν πιεστούμε, να συντονιζόμαστε πριν δοκιμαστούμε και να συνεργαζόμαστε πριν το επιβάλλουν συνθήκες».

Μετά το πέρας της ομιλίας του, ο κ. Κεφαλογιάννης απαντώντας σε ερώτηση ως προς τον διαχωρισμό και τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σημείωσε ότι μία από τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι να υπάρχει αποσαφήνιση μιας σειράς αρμοδιοτήτων. Όπως τόνισε «αυτή τη στιγμή το επόμενο στάδιο, είναι να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες, και να εντάξει την επιστημονική κοινότητα επιχειρησιακά στο πεδίο της μάχης». Υπενθύμισε πως μία από τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία Unit 7 Πυρομετεωρολογίας εντός του ΕΣΚΕΔΙΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη δημιουργία Υποεπιτροπής Πλημμυρικού Κινδύνου, γιατί «βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό συνδρομής με την επιστημονική κοινότητα».

Αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις, σημείωσε πως «κάποιοι εκ των δήμων δεν τα εκμεταλλεύονται χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνονται από το κράτος», όπως το Πράσινο Ταμείο, ενώ πρόσθεσε πως ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, το 2022 ήταν 585 εκατομμύρια και φέτος έχουμε φτάσει τα 1,4 δισεκατομμύρια.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός επανέλαβε πως στο σχέδιο νόμου προβλέπεται, για πρώτη φορά, η οικονομική ενίσχυση όλων των οργανώσεων για την κάλυψη των πάγιων εξόδων τους. Όπως σημείωσε, «πλέον, το κράτος θα καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος των πάγιων εξόδων τους», ενώ σχετικά με την απασχόληση, για πρώτη φορά, εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που είναι στο δημόσιο και μέχρι πρότινος βάζανε άδεια για να μπορούν να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στην κατάσβεση, «αυτή τη στιγμή ερχόμαστε και λέμε ότι το Κράτος αναγνωρίζει αυτή την εργασία, καθώς δεν θα είναι άδεια αλλά θα είναι πληρωμή».