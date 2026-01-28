Αρνητικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω εταιρικών αποτελεσμάτων

Ράλι 3% για την ASML, απώλειες άνω το 7% για την LVMH.

Ήπιες μεταβολές καταγράφουν στις συνεδριάσεις της Τετάρτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει στραφεί πλέον στις ανακοινώσεις των εισηγμένων για τις επιδόσεις τους στο προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει μικρές απώλειες 0,08% στις 612,59 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύεται κατά 0,25% στις 6.003,58 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει απώλειες 0,07% στις 24.887 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,80% στις 8.087 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,08% στις 10.216 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,39% και διαπραγματεύεται στις 45.263 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 σημειώνει απώλειες 0,46% στις 17.722 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, κέρδη σχεδόν 3% σημειώνει η μετοχή της ολλανδικής κατασκευάστριας τσιπ ASML, καθώς η εταιρεία ανέφερε παραγγελίες ύψους 13,2 δισ. ευρώ κατά το δ' τρίμηνο του 2025, συντρίβοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ αναμένει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων τσιπ μέσα στο 2026.

Στον αντίποδα, ισχυρές απώλειες που αγγίζουν το 7% σημειώνει η μετοχή της γαλλικής LVMH, παρά το γεγονός πως τα μεγέθη του κολοσσού των ειδών πολυτελείας ενισχύθηκαν κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Στο κάδρο των επενδυτών βρίσκονται και τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, με τις Microsoft, Meta Platforms και Tesla να αναμένεται να ανακοινώσουν τα κέρδη τους μετά τη λήξη της συνεδρίασης στην Wall Street, ενώ η αγορά περιμένει και την ετυμηγορία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με τα επιτόκια.