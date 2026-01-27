Τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία - 7 νεκροί

Σε σοβαρό δυστύχημα φέρονται να εμπλέκονται Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Λιόν για τον αγώνα της Πέμπτης (29/1) με τη γαλλική ομάδα.

Τελευταία ενημέρωση 16:10

Θανατηφόρο τροχαίο, με φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν με τουριστικό van προς Γαλλία σημειώθηκε στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα είναι επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από τη ρουμανική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ρουμανικής ιστοσελίδας digi24.ro, ένα μικρό λεωφορείο που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Πέραν των επτά νεκρών, ένας εκ των οποίων ο οδηγός του βαν, υπάρχουν τρεις ακόμη τραυματίες, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Τοπικά ΜΜΕ, μεταδίδουν πως στο πολύνεκρο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και την Κατερίνη 4 από του φιλάθλους

Από τη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως ξεκίνησε το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

Το μοιραίο βαν κατευθυνόταν προς τη Γαλλία μέσω Ρουμανίας ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ