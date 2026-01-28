Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΕΚΤΕΡ: Κάτω του 5% το ποσοστό του Παπαγεωργίου Άγγελου

Το ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 4,995% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.385.000 άμεσα δικαιώματα ψήφου.

Κάτω του 5% διαμορφώθηκε το ποσοστό του κ. Παπαγεωργίου Άγγελου, την 23.01.2026 στα δικαιώματα ψήφου στην ΕΚΤΕΡ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 4,995% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.385.000 άμεσα δικαιώματα ψήφου.

Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, ο κος Παπαγεωργίου Άγγελος κατείχε ποσοστό 5,139% άμεσα 1.425.000 δικαιώματα ψήφου.

