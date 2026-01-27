Διευρύνεται ο «Κόμβος Θερμοκηπίων» για την ανάπτυξη των καλλιεργειών

Τη διεύρυνση του «Κόμβου Θερμοκηπίων», με την ένταξη και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ανακοινώνουν οι επιστημονικές ομάδες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι εταιρείες Μουτεβελής και ΣΙΑ Ε.Ε. και Ι.Ε. Διαμαντόπουλος Α.Ε., και η Πειραιώς.

Τη διεύρυνση του «Κόμβου Θερμοκηπίων», με την ένταξη και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ανακοινώνουν οι επιστημονικές ομάδες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι εταιρείες Μουτεβελής και ΣΙΑ Ε.Ε. και Ι.Ε. Διαμαντόπουλος Α.Ε., και η Πειραιώς.

Στο πλαίσιο των δράσεων τους, για την ανάπτυξη των θερμοκηπίων στην Ελλάδα, τον Ιούλιο του 2025, δημιουργήθηκε ο «Κόμβος Θερμοκηπίων», με την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω των τεχνοβλαστών τους SmartAgroHub Α.Ε., Nutrisense ΙΚΕ, Mediterranean Horticultural Center Ι.Κ.Ε., σε συνεργασία με τις εταιρείες Ν. Μουτεβελής και ΣΙΑ Ε.Ε., Ι.Ε. Διαμαντόπουλος Α.Ε. και την Πειραιώς.