Ιράν: Σχεδόν «6.000 οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι» - Ερευνώνται χιλιάδες άλλες περιπτώσεις

Μία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε σήμερα πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο σχεδόν 6.000 ανθρώπων και ερευνά χιλιάδες άλλες περιπτώσεις.

Μία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε σήμερα πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο σχεδόν 6.000 ανθρώπων και ερευνά χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, μετά το κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας που συγκλόνισε το Ιράν στις αρχές του μηνός προτού κατασταλεί μέσα στο αίμα.

Σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί.

Η ΜΚΟ προσθέτει πως εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους χιλιάδες θανάτους που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η διαδικασία επαλήθευσης περιπλέκεται από τη διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Είναι εκείνη την ημέρα που οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από εμπόρους κατά της οικονομικής καχεξίας, πήραν τεράστια έκταση, θέτοντας στην Ισλαμική Δημοκρατία τη μεγαλύτερη πρόκληση από την ίδρυσή της το 1979.

Το HRANA ανακοίνωσε εξάλλου ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες, το Ιράν παραμένει αποκομμένο από το ίντερνετ, υπογράμμισε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η ΜΚΟ επιτήρησης κυβερνοασφάλειας Netblocks, μια απόφαση που είχε στόχο σύμφωνα με την ίδια, να «κρύψει την έκταση της φονικής καταστολής αμάχων».

Όλον αυτόν τον καιρό, «οι λογαριασμοί του καθεστώτος προωθούν τον λόγο της Ισλαμικής Δημοκρατίας», προσθέτει.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, οι ιρανικές αρχές έδωσαν τον πρώτο συνολικό απολογισμό τους, των 3.117 θανάτων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων (2.427) ήταν «μάρτυρες» -- μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί και όχι «ταραξίες» όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, λέγοντας ωστόσο πως φοβάται ότι ο πραγματικός αριθμός φθάνει τους 25.000 θανάτους.

Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International, που εδρεύει στο εξωτερικό, αναφέρει από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ