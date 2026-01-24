Ιράν: Ξεπέρασαν τους 5.100 οι νεκροί από την καταστολή των διαδηλώσεων, σύμφωνα με ΜΚΟ

Η οργάνωση αυτή, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ερευνά άλλους 12.904 θανάτους, ενώ τουλάχιστον 7.402 άνθρωποι φέρεται ότι έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

Περισσότεροι από 5.137 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στη διάρκεια του μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Οι ακτιβιστές επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση και η επαλήθευση απολογισμών των νεκρών απαιτεί χρόνο, καθώς οι διακοπές του Ίντερνετ στη χώρα επιβραδύνουν τη διαδικασία. Η ακριβής έκταση της βίας παραμένει ως εκ τούτου ασαφής.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 3.117 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές, ενώ ο ιρανός πρεσβευτής στην Ελβετία υποστήριξε ότι περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν από «δράση τρομοκρατών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ