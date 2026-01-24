Διευκρινίσεις ΔΕΔΔΗΕ για το έργο υπογειοποίησης στον Υμηττό μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα

«Απόπειρες να συσχετιστούν οι εικόνες καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα, καθώς και η τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής με το έργο υπογειοποίησης της γραμμής δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Ανακοίνωση σχετικά με «ανακριβείς δημόσιες αναφορές» που αφορούν στο έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον ορεινό όγκο του Υμηττού, κατόπιν και των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, υπογραμμίζοντας πως «απόπειρες να συσχετιστούν οι εικόνες καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα, καθώς και η τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής με το έργο υπογειοποίησης της γραμμής δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Παράλληλα, ο Διαχειριστής επισημαίνει πως «πρόκειται για εμβληματικό έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

Οι αιχμές του δημάρχου Γλυφάδας

Τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό ήταν «ένας από τους λόγους» για τις καταστροφικές που έλαβαν χώρα στην περιοχή την Τετάρτη (21/1) και στοίχισαν τη ζωή μιας 56χρονης γυναίκας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Παπανικολάου, «την άνοιξη που μας πέρασε, έγιναν εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, πάνω από τη Γλυφάδα. Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός».

«Πρέπει κατεπειγόντως ο ΔΕΔΔΗΕ να παρέμβει και να κάνει ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε άλλα χώματα», αναφέρει ακόμα ο δήμαρχος Γλυφάδας.

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

«Ο ΔΕΔΔΗΕ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι πρωτίστως στην ασφάλεια των πολιτών, καθώς και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων εθνικών υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος, οφείλει να ενημερώσει για τα πραγματικά δεδομένα και να καταρρίψει ανακριβείς δημόσιες αναφορές που αφορούν στο έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον ορεινό όγκο του Υμηττού, κατόπιν και των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο υπογειοποίησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Απόπειρες να συσχετιστούν οι εικόνες καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα, καθώς και η τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής με το έργο υπογειοποίησης της γραμμής δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για το έργο, συνολικού μήκους περίπου 5.500 χλμ., έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες και έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των γεωμορφολογικών, υδρολογικών και λοιπών επιστημονικών δεδομένων.

Η ανάδυση στην επιφάνεια ενός περιορισμένου μήκους καλωδίου μέσης τάσης αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο μέρος του έργου το σκάμμα παραμένει ακέραιο, ενώ αντίθετα εντοπίζονται εκτεταμένες διαβρώσεις στο γειτονικό έδαφος και στην ευρύτερη περιοχή έχουν διαπιστωθεί σοβαρές καθιζήσεις σε δρόμους της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς και μετακινήσεις σημαντικών όγκων εδάφους.

Τα έργα υπογειοποίησης αποτελούν πάγιο αίτημα δημοτικών αρχών και τοπικών φορέων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, ενώ μειώνουν σημαντικά την έκθεση του δικτύου σε ακραία καιρικά φαινόμενα, περιορίζουν τον κίνδυνο εκτεταμένων βλαβών και διακοπών ηλεκτροδότησης και ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών σε περιπτώσεις πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

Επισημαίνεται ότι -αντίθετα με όσα διαδίδονται- συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στην περιοχή από την επόμενη κιόλας ημέρα εμφάνισης των φαινομένων και συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν, υλοποιώντας ήδη τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν τα σημεία όπου αποκαλύφθηκαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης, λόγω σαθρότητας του εδάφους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων, τη στήριξη των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν πλήξει την αρτιότητα του έργου».