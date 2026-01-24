ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο αναπροσαρμόζει την στρατηγική του, περιορίζεται η υποστήριξη στην Ευρώπη

Το έγγραφο αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εντός του ΝΑΤΟ, ακόμη και καθώς θα αναπροσαρμόζει την στρατιωτική της παρουσία στην Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και εταίρος της Ευρώπης, αλλά θα δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της χώρας και στην αποτροπή της Κίνας, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για την άμυνα που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εντός του ΝΑΤΟ, ακόμη και καθώς θα αναπροσαρμόζει την στρατιωτική της παρουσία στην Ευρώπη. Παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, η νέα στρατηγική αναφέρει πως οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν – και θα δώσουν – προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας».

Στην Ευρώπη και αλλού, «οι σύμμαχοι θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο έναντι απειλών που είναι λιγότερο σοβαρές για εμάς αλλά περισσότερο (σοβαρές) για αυτούς, με κρίσιμη αλλά πιο περιορισμένη υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζεται.

Η δημοσιοποίηση της νέας στρατηγικής για την άμυνα ακολουθεί τη δημοσιοποίηση στα μέσα Δεκεμβρίου της νέας στρατηγικής για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, η οποία θεωρήθηκε ευρέως ως ρήξη με την παράδοση της στενής διατλαντικής συνεργασίας. Το έγγραφο εκείνο ανέφερε ότι οι προηγούμενες στρατηγικές των ΗΠΑ δεν είχαν δώσει επαρκή βαρύτητα στα εθνικά συμφέροντα, δίνοντας προτεραιότητα στην άμυνα άλλων χωρών – εις βάρος του αμερικανικού λαού. Η νέα προσέγγιση, υπογραμμιζόταν, καθοδηγείται από την αρχή «Πρώτα η Αμερική».

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα συμμετάσχουν σε διάσκεψη για την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα συμμετάσχουν στις 11 Φεβρουαρίου σε διάσκεψη που διοργανώνουν οι ΗΠΑ για να εξετάσουν τις προτεραιότητες σε θέματα ασφαλείας στο Δυτικό Ημισφαίριο, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Πεντάγωνο, λίγες εβδομάδες μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

«Οι χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο μοιράζονται βαθείς ιστορικούς δεσμούς, κοινές αξίες και ενδιαφέρον για την περιφερειακή σταθερότητα», προς όφελος της μακροχρόνιας ασφάλειας και ευημερίας τόσο των ΗΠΑ όσο και της ευρύτερης περιοχής, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Της διάσκεψης θα προεδρεύσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο πτέραρχος Νταν Κέιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, στη διάσκεψη έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τη Δανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ