Ελβετία: 70 από τους 116 τραυματίες στη φωτιά στο Κραν Μοντανά εξακολουθούν και νοσηλεύονται

Εβδομήντα τραυματίες εξακολουθούν και νοσηλεύονται στην Ελβετία και στο εξωτερικό μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε ένα μπαρ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο τις ομοσπονδιακές αρχές και τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το AFP το διάστημα μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής, συνολικά 26 τραυματίες παρέμεναν αυτήν την εβδομάδα σε ελβετικά νοσοκομεία: 12 στη Ζυρίχη, 10 στη Λωζάνη, δύο στο Βαλέ (όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά) και δύο στη Γενεύη.

Από την πλευρά του, το ομοσπονδιακό Γραφείο προστασίας του πληθυσμού (OFPP) ανέφερε στο AFP πως άλλοι 44 άνθρωποι εξακολουθούν και νοσηλεύονται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται, σύμφωνα με το OFPP, 18 υπήκοοι ξένων χωρών, 17 Ελβετοί και εννέα υπήκοοι ξένων χωρών που διαμένουν στην Ελβετία.

Τα νοσοκομεία και οι αρχές του καντονιού δεν δίνουν, σε γενικές γραμμές, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ασθενών, όμως οι τοπικές αρχές είχαν πει, μετά την τραγωδία, πως πολλοί τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα.

Την 5η Ιανουαρίου, η αστυνομία του Βαλέ είχε γνωστοποιήσει πως 83 άνθρωποι νοσηλεύονταν στην Ελβετία και στο εξωτερικό. Μεταξύ των 116 τραυματιών, βρίσκονταν 69 Ελβετοί, 23 Γάλλοι και 12 Ιταλοί.

Η φωτιά στο μπαρ Le Constellation, με θύματα κυρίως εφήβους και νέους, προκλήθηκε, σύμφωνα με την έρευνα, από τις σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου, που είχαν ως αποτέλεσμα να αναφλεγεί ο ηχομονωτικός αφρός που κάλυπτε το ταβάνι του υπογείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ