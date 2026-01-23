Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Την είδηση έκανε γνωστή στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ο αδερφός του εκλιπόντος και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος.

Πέθανε βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης. Την είδηση έκανε γνωστή στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ο αδερφός του εκλιπόντος και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», αναφέροντας πώς ήταν ένας από τους κορυφαίους της δημοσιογραφίας και ένας από τους μεγαλύτερους ρεπόρτερ των τελευταίων 60 ετών.

