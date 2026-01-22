Τραμπ: Καταφέρθηκε κατά των New York Times μετά τη δημοσίευση δυσμενούς δημοσκόπησης

O Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε σήμερα κατά των New York Times μετά τη δημοσίευση μιας δυσμενούς δημοσκόπησης που διεξήγαγε το ινστιτούτο Siena Research Institute, ενώ υποσχέθηκε ότι θα «προσθέσει» αυτή την έρευνα σε μια μήνυση που έχει ήδη καταθέσει σε βάρος της μεγάλης αμερικανικής εφημερίδας.

«Η δημοσκόπηση Times Siena, που ήταν πάντα εξαιρετικά αρνητική σε βάρος μου (…) θα προστεθεί στη μήνυσή μου εναντίον αυτών των αποτυχημένων New York Times», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να λογοδοτήσουν για όλα τα της ριζοσπαστικής αριστεράς ψέματά τους και τις παρανομίες τους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταθέσει μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος των New York Times, βάζοντας στο στόχαστρό του την εφημερίδα, τρεις δημοσιογράφους της και έναν εκδοτικό οίκο.

«Εγκληματικές ενέργειες» οι «ψευδείς δημοσκοπήσεις»

Αγανακτισμένος με τη δημοσίευση σήμερα της εν λόγω δημοσκόπησης από τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε, σε μια σειρά οργισμένων μηνυμάτων, κατά των «ψευδών» δημοσκοπήσεων, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα τις θεωρήσει «εγκληματικές ενέργειες».

«Οι ψευδείς και δόλιες δημοσκοπήσεις θα πρέπει, θεωρητικά, να είναι εγκληματικές ενέργειες», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social και καταφέρθηκε εναντίον μιας σειράς εφημερίδων και τηλεοπτικών δικτύων, ενώ πρόσθεσε:

«Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσουμε αυτήν την απάτη των δημοσκοπήσεων να συνεχιστεί».

«Ανισόρροπο ζώο» χαρακτήρισε τον πρώην εισαγγελέα Τζακ Σμιθ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα τον πρώην ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ «ανισόρροπο ζώο», ενώ εκείνος επαναλάμβανε ενώπιον του Κογκρέσου πως ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος επιχείρησε παράνομα «να ανατρέψει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών» του 2020.

Σε ένα μήνυμά του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως στον Τζακ Σμιθ, που είχε ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος του, «δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να ασκεί τη δικηγορία».

«Ας ελπίσουμε πως η υπουργός Δικαιοσύνης θα εξετάσει τι έκανε, περιλαμβανομένων ορισμένων ανέντιμων και διεφθαρμένων μαρτύρων που επιχείρησε να χρησιμοποιήσει στη δίκη εναντίον μου», έγραψε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας πως αυτές οι διώξεις, που έπαυσαν μετά την εκλογή του το 2024, ήταν μια «απάτη» ενορχηστρωμένη από τους Δημοκρατικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ