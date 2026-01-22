Πρώην ειδικός εισαγγελέας: Ο Τραμπ επιχείρησε να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε παρανόμως «να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών» του 2020 και στη συνέχεια προσπάθησε να εμποδίσει τη μεταβίβαση της εξουσίας στον διάδοχό του, τον Τζο Μπάιντεν, επανέλαβε σήμερα ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε παρανόμως «να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών» του 2020 και στη συνέχεια προσπάθησε να εμποδίσει τη μεταβίβαση της εξουσίας στον διάδοχό του, τον Τζο Μπάιντεν, επανέλαβε σήμερα ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

«Αντί να αποδεχθεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, ο πρόεδρος Τραμπ ενεπλάκη σε ένα παράνομο σχέδιο για την ανατροπή των αποτελεσμάτων και την παρεμπόδιση της νόμιμης μεταβίβασης της εξουσίας» στον Δημοκρατικό Μπάιντεν, τον νικητή των εκλογών, είπε ο Σμιθ στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ταυτόχρονα, καταδίκασε τα «ψευδή και παραπλανητικά αφηγήματα» γύρω από την έρευνά του.

«Πήρα τις αποφάσεις μου χωρίς να σκεφτώ τον πολιτικό προσανατολισμό, τις δραστηριότητες ή τις πεποιθήσεις του προέδρου Τραμπ, ούτε την υποψηφιότητά του (σ.σ. για την προεδρία) το 2024. Ο πρόεδρος Τραμπ διώχθηκε ποινικά επειδή οι αποδείξεις έδειχναν ότι παραβίασε σκόπιμα τη νομοθεσία, την οποία είχε ορκιστεί να τηρεί», προσθέτει ο Τζακ Σμιθ.

Μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας έβαλε τέλος στις δύο ομοσπονδιακές έρευνες. Η μία αφορούσε τις απόπειρες ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και η άλλη την παρακράτηση απορρήτων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Το υπουργείο Δικαιοσύνης τήρησε έτσι την πολιτική του, που ανάγεται από την εποχή του σκανδάλου του Γουότεργκεϊτ, να μην ασκείται δίωξη σε εν ενεργεία πρόεδρο.

Τον Ιανουάριο του 2025 ωστόσο, ο Τζακ Σμιθ, στην τελική έκθεσή του για την υπόθεση των εκλογών, δήλωσε πεπεισμένος ότι «χωρίς την εκλογή του Τραμπ (στην προεδρία το 2024) και την επικείμενη επιστροφή του στον Λευκό Οίκο» θα κατάφερνε να τον καταδικάσει.

Η σημερινή ακρόαση στην Επιτροπή, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία στον Σμιθ να μιλήσει δημοσίως στους Αμερικανούς πολίτες.

«Εάν με ρωτάτε αν θα ασκούσα δίωξη σε έναν πρώην πρόεδρο βασιζόμενος στα ίδια γεγονότα σήμερα, θα το έκανα, αδιάφορο αν αυτός ο πρόεδρος ήταν Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικάνος», πρόσθεσε.

Οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επιδιώκουν να αποδείξουν ότι η έρευνα ήταν λάθος και να στηρίξουν τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι διώξεις σε βάρος του συνιστούσαν κατάχρηση του νομικού συστήματος.

«Το θέμα ήταν ανέκαθεν πολιτικό» είπε ο Τζιμ Τζόρντα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής, κατά την έναρξη της ακρόασης. «Για να πιάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν πρόθυμοι να κάνουν τα πάντα».

Οι Δημοκρατικοί υπερασπίστηκαν τον Σμιθ, έναν εισαγγελέα καριέρας χωρίς κομματική στήριξη, ο οποίος καθοδηγήθηκε, όπως λένε, από τις αποδείξεις. Ο Τζέιμι Ράσκιν, απευθυνόμενος στον Σμιθ είπε ότι ο Τραμπ του κηλίδωσε το όνομα «όχι επειδή κάνατε κάτι λάθος, αλλά επειδή τα κάνατε όλα σωστά, είχατε το θράσος να κάνετε τη δουλειά σας».

Η κατάθεση του Σμιθ επικεντρώνεται κυρίως στην υπόθεση της ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής έχει απαγορεύσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης να αποκαλύψει πολλές από τις λεπτομέρειες της δεύτερης υπόθεσης, δηλαδή της παρακράτησης απόρρητων εγγράφων από τον Τραμπ μετά τη λήξη της πρώτης θητείας του, το 2021.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και επέμενε ότι ο στόχος ήταν να του καταστρέψουν την προεκλογική εκστρατεία του 2024. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ο Τραμπ, που αποκαλεί τον Σμιθ «άρρωστο», ζήτησε να του ασκηθεί δίωξη. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απολύσει δεκάδες δικηγόρους του υπουργείου Δικαιοσύνης, πράκτορες του FBI και άλλους υπαλλήλους που εργάστηκαν στις έρευνες σε βάρος του προέδρου.

Καμία από τις υποθέσεις δεν έφτασε στις δικαστικές αίθουσες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ