Τραμπ: Μηνύει JPMorgan και Ντάιμον - Ζητά 5 δισ. δολ. για φερόμενο «debanking»

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Τουλάχιστον 5 δισ. δολ. ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ από την JPMorgan Chase και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Τζέιμι Ντάιμον, στην αγωγή που κατέθεσε, ισχυριζόμενος ότι η τράπεζα σταμάτησε να του προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες για πολιτικούς λόγους.

Τουλάχιστον 5 δισ. δολ. ζητά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την JPMorgan Chase και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Τζέιμι Ντάιμον, στην αγωγή που κατέθεσε, ισχυριζόμενος ότι η τράπεζα σταμάτησε να του προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες για πολιτικούς λόγους.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, κατηγορεί την τράπεζα για εμπορική δυσφήμιση και παραβίαση του σιωπηρού όρου καλής πίστης και θεμιτών συναλλαγών. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ντάιμον παραβίασε τον Νόμο περί Αθέμιτων και Παραπλανητικών Εμπορικών Πρακτικών της Φλόριντα. Η JPMorgan δεν απάντησε αμέσως σε κλήση για σχόλια, όπως αναφέρει το Bloomgerg.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Αύγουστο ότι οι τράπεζες είχαν κάνει διακρίσεις εις βάρος του στο παρελθόν. Όπως ανέφερε τότε σε συνέντευξή του στο CNBC, η JPMorgan του είχε ζητήσει να κλείσει λογαριασμούς που διατηρούσε για δεκαετίες εντός 20 ημερών. Η JPMorgan αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι απορρίπτει πελάτες για ιδεολογικούς λόγους.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει την JPMorgan στην προσπάθειά του να εξαλείψει αυτό που θεωρεί ως άρνηση των τραπεζών να παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες για ιδεολογικούς λόγους. Η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ αποκάλυψε τον Νοέμβριο ότι αντιμετωπίζει ελέγχους, έρευνες και νομικές διαδικασίες που συνδέονται με την σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ κατά του φαινόμενου «debanking».

