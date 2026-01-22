Ειδήσεις | Διεθνή

ΝΑΤΟ: Μας ανησυχεί η συνεργασία Ρωσίας - Κίνας στην Αρκτική

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΝΑΤΟ: Μας ανησυχεί η συνεργασία Ρωσίας - Κίνας στην Αρκτική
Το ΝΑΤΟ αναμένει οδηγίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την περιοχή, δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας συνιστά πηγή ανησυχίας για το ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της διατλαντικής συμμαχίας Αλέξους Γκρινκιέβιτς.

«Το έχουμε δει αυτό τα τελευταία χρόνια, τόσο στον θαλάσσιο τομέα με αυξημένες κοινές περιπολίες, όσο και στον αεροπορικό τομέα με κοινές περιπολίες βομβαρδιστικών αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άλεξους Γκρινκιέβιτς , στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετεί ως Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ.

«Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τη θέση μας και να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους τα έθνη μπορούν να βελτιώσουν τη θέση μας στην Αρκτική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε ξαφνικά την Τετάρτη τις απειλές του να επιβάλει δασμούς ως μοχλό πίεσης για την κατάληψη της Γροιλανδίας, απέκλεισε τη χρήση βίας και δήλωσε ότι μια συμφωνία είναι ορατή για να τερματιστεί μια διαμάχη για αυτό το έδαφος της Δανίας.

Το ΝΑΤΟ αναμένει οδηγίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την περιοχή, δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ουραγός στην απασχόληση πανευρωπαϊκά η Ελλάδα - Πίσω ακόμη και από χώρες των Βαλκανίων

Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Ποια χρηματικά ποσά στις δηλώσεις δεν φορολογούνται

Διεθνές φαινόμενο η ερήμωση της περιφέρειας - Τι κάνουν Ιταλία, Νέα Ζηλανδία και... Αντικύθηρα!

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider