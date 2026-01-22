Κομισιόν: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας

Ο πρώτος στόχος αυτών των έργων θα πρέπει να είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των γενεών, ως δομικό στοιχείο μιας ανθεκτικής δημοκρατίας.

Η παρούσα πρόσκληση στηρίζει έργα που συνδέουν διαφορετικές γενιές γύρω από το θέμα του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε αγροτικές περιοχές και μικρές έως μεσαίες πόλεις (πληθυσμός κάτω των 50.000) στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κάθε σχέδιο πρέπει να συμμετέχουν ενεργά τουλάχιστον δύο από τις τρεις κύριες δημογραφικές ομάδες [παιδιά και νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών, ενήλικες (25-64 ετών) και ηλικιωμένοι (65 ετών και άνω)] σε ουσιαστικές κοινές δραστηριότητες με θέμα τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε έναναξιόπιστο τοπικό χώρο.

Ο πρώτος στόχος αυτών των έργων θα πρέπει να είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των γενεών, ως δομικό στοιχείο μιας ανθεκτικής δημοκρατίας. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν βαθιές δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις και η οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης θα είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την υπέρβαση της πόλωσης των γενεών.

Ο δεύτερος στόχος είναι να παρασχεθούν στους συμμετέχοντες καθοδήγηση και εργαλεία για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους όσον αφορά τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, δεδομένου ότι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες.

Οι αξιόπιστοι τοπικοί χώροι είναι ρυθμίσεις μέσα σε μια κοινότητα όπου τα μέλη της κοινότητας αισθάνονται ασφαλή και σεβαστά και είναι άνετα να συναντηθούν, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να συζητήσουν διαφορετικά θέματα. Μπορούν να είναι προσβάσιμα στο κοινό (π.χ. βιβλιοθήκη ή κοινοτικό κέντρο) ή ημιδημόσια (π.χ. οίκος ευγηρίας, σχολείο), υπό την προϋπόθεση ότι ο αξιόπιστος τοπικός χώρος μπορεί να διευκολύνει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κοινωνικής σύνδεσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία είναι ανοικτή για υποβολή αιτήσεων από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, θα στηρίξει ένα έργο σε κάθε χώρα για περίοδο οκτώ μηνών με 50.000 ευρώ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλεξιμότητα και άλλες απαιτήσεις, ανατρέξτε στα έγγραφα που ακολουθούν.