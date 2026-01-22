Ειδήσεις | Διεθνή

Brit Awards 2026: Οι γυναίκες καλλιτέχνιδες «σαρώνουν» τις υποψηφιότητες

Η τελετή είναι μία από τις σημαντικότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού βραβεύει τους κορυφαίους-δημοφιλείς καλλιτέχνες της χώρας.

Οι γυναίκες στην pop μουσική κυριαρχούν στις υποψηφιότητες για τα Βrit Awards 2026. Συγκεκριμένα, Λίλι Άλεν, Ολίβια Ντιν, Λόλα Γιούνγκ και JADE προτείνονται στις βασικές κατηγορίες των φετινών βραβειών, που θα διεξαχθούν στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-Op Live Arena στο Μάντσεστερ. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.

Η τελετή είναι μία από τις σημαντικότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού βραβεύει τους κορυφαίους-δημοφιλείς καλλιτέχνες της χώρας. Φέτος, λοιπόν, η Ολίβια Ντιν και η Λόλα Γιανγκ ηγούνται των υποψηφιοτήτων με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, συμπεριλαμβανομένης μιας θέσης και για τις δύο στην κατηγορία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς».

