Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ) που προέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026.

Στους δήμους που επλήγησαν από την κακοκαιρία αύριο ο Κ. Κατσαφάδος

Τους δήμους της Αττικής που επλήγησαν από τη χθεσινή κακοκαιρία θα επισκεφθεί αύριο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, την προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, Καλλιόπη Τετώρου και τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), Γιάννη Παυλή.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις 15:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή, του δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου και του δημάρχου Ωρωπού, Γιώργου Γιασημάκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι δήμαρχοι θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το κύμα κακοκαιρίας, με έμφαση στις ζημιές σε υποδομές, κατοικίες που χρήζουν επισκευών, επιχειρήσεις, καθώς και στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων πολιτών. Αντικείμενο της συνάντησης, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, αποτελεί η διευθέτηση και η δρομολόγηση λύσεων για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, καθώς και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο υφυπουργός, Κ. Κατσαφάδος βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία με το σύνολο των δημάρχων σε όλη τη χώρα, στις περιοχές όπου έχουν προκύψει προβλήματα από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, ενώ έχουν αποσταλεί οδηγίες σχετικά με τις πρώτες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί όχι μόνο περιοχές της Αττικής, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί.

«Τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους δήμους και, κατόπιν υποδείξεων των δημοτικών αρχών, αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις αυτοψίες. Οι δήμαρχοι συγκεντρώνουν τη συνολική εικόνα των ζημιών και ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με τη συνδρομή της ΔΑΕΦΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική και αποτελεσματική καταγραφή και αποκατάσταση των επιπτώσεων», υπογραμμίζει το υπουργείο στη σχετική ανακοίνωση.