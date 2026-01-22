Ειδήσεις | Διεθνή

Oscars 2026: Οι υποψηφιότητες - Πόσα βραβεία διεκδικεί η «Βουγονία» του Λάνθιμου

Φέτος, η τελετή αποκτά ιστορική διάσταση καθώς για πρώτη φορά αναγνωρίζεται επίσημα η συμβολή των διευθυντών κάστινγκ.

Η κούρσα για τα Όσκαρ 2026 κορυφώθηκε σήμερα, καθώς η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις πολυαναμενόμενες υποψηφιότητες για τις 24 κατηγορίες.

Την παρουσίαση ανέλαβαν οι ηθοποιοί Danielle Brooks («The Color Purple») και Lewis Pullman («The Testament of Ann Lee»), σε ζωντανή μετάδοση.

Φέτος, η τελετή αποκτά ιστορική διάσταση: για πρώτη φορά αναγνωρίζεται επίσημα η συμβολή των διευθυντών κάστινγκ, με τη νέα κατηγορία να τιμά έως δύο επαγγελματίες ανά ταινία. Πρόκειται για την πρώτη προσθήκη διαγωνιστικής κατηγορίας μετά το 2001.

