Υπ. Παιδείας: Προχωρά στην πρόσληψη 135 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών

Στην πρόσληψη 135 εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών για το διδακτικό έτος 2025 - 2026 τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ειδικότερα προσλαμβάνονται:

60 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και

75 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατά την τρέχουσα φάση, θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 28 έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση ΕΔΩ όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο πίνακας με τις προσλήψεις Αβάθμιας ΕΔΩ

Ο πίνακας με τις προσλήψεις Ββάθμιας ΕΔΩ