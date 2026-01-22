Δώρα - μαμούθ στους νικητές του Copa Africa ενώ η Σενεγάλη «πνίγεται» στο χρέος

Με μπόνους άνω των 110.000 ευρώ, καθώς και οικόπεδα 1.500 τμ στην Πετίτ-Κοτ αντάμειψε ο πρόεδρος της Σενεγάλης τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα».

Με μπόνους άνω των 110.000 ευρώ, καθώς και οικόπεδα 1.500 τμ στην Πετίτ-Κοτ, μια δημοφιλή παράκτια περιοχή νότια της πρωτεύουσας αντάμειψε ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγέ Φαγιέ σε κάθε μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας της πατρίδας του για την κατάκτηση του Copa Africa με τη νίκη με 1-0 στον τελικό εναντίον του Μαρόκου.

Τα πλουσιόπαροχα δώρα δίνονται τη στιγμή που η χώρα παλεύει με χρέη, τα οποία κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έφτασαν το 132% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024, αφού η νυν ηγεσία αποκάλυψε δισ. οφειλών που δεν είχαν αναφερθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το ΔΝΤ πάγωσε ένα πρόγραμμα 1,8 δισ. δολαρίων, αναγκάζοντας τη Σενεγάλη να βρεις εξωτερικό δανεισμό για να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.

Σε τελετή στο Ντακάρ το βράδυ της Τρίτης, χιλιάδες οπαδοί βγήκαν στους δρόμους και πανηγύριζαν υποδεχόμενοι τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» στην έδρα τους μετά τον θρίαμβο σε ένα ματς - θρίλερ με 1-0 στην παράταση, με λυτρωτή τον Πάπε Γκεγιέ στο 94ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις στο 92' ακυρώθηκε γκολ της Σενεγάλης ως οσφάιντ ενώ στο 98' δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Ο Σενεγαλέζος προπονητής κάλεσε τους παίκτες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια ως μορφή διαμαρτυρίας για το σφύριγμα.

Ωστόσο, με πρωτοβουλία του αρχηγού, Σάντιο Μανέ, οι παίκτες γύρισαν στο γρασίδι. Το πέναλτι εκτελέστηκε στο 90’+24′, με τον Μπραχίμ Ντίας να προσπαθεί να βρει δίχτυα με εκτέλεση αλά Πανένκα, όμως ο Μεντί έμεινε όρθιος και μπλόκαρε την μπάλα, στέλνοντας τον τελικό στην παράταση, με τον Γκεγιέ να σκοράρει με όμορφο, δυνατό σουτ από τα αριστερά μετά από ατομική κούρσα λίγο μπροστά από το κέντρο.

Τα μπόνους των 75 εκατ. φράγκων CFA (134.892,09 δολάρια) για καθέναν από τους 28 παίκτες της ομάδας ανέρχονται συνολικά σε 2,1 δισ. φράγκα CFA ή 3,7 εκατ. δολάρια με κομμάτι γης. Τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης θα λάβουν 50 εκατ. φράγκα CFA και οικόπεδα 1.000 τμ, ενώ τα μέλη της σενεγαλέζικης αντιπροσωπείας στο Μαρόκο θα λάβουν 20 εκατ. φράγκα CFA και οικόπεδα 500 τμ.

«Αγαπητά Λιοντάρια, τιμήσατε τη σημαία που εκπροσωπείτε. Τιμήσατε τη Σενεγάλη. Δείξατε με το παράδειγμά σας ότι όταν ο λαός της Σενεγάλης προχωρά μαζί με πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, καμία πρόκληση δεν είναι ακατόρθωτη», τόνισε ο Φαγιέ, μιλώντας μπροστά από το προεδρικό μέγαρο. Η Σενεγάλη κέρδισε το Κύπελλο ποδοσφαίρου Εθνών Αφρικής για πρώτη φορά το 2021, επικρατώντας επί της Αιγύπτου στον τελικό. Τότε, οι παίκτες λάμβαναν μπόνους αξίας 50 εκατ. φράγκων CFA και οικόπεδα 200 ​​τμ.