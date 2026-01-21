Ειδήσεις | Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δαβάκης: Ο ήρωας της Πίνδου που πνίγηκε σε ναυάγιο

Κωνσταντίνος Δαβάκης: Ο ήρωας της Πίνδου που πνίγηκε σε ναυάγιο
Αν κάποιος δεν γνωρίζει για τον Κωνσταντίνο Δαβάκη, θα ήταν αρκετό να διαβάσει την παρακάτω μικρή ιστορία, προκειμένου να καταλάβει πως ο τίτλος του «Ήρωα της Πίνδου» δεν του αποδόθηκε τυχαία.

Τα πρώτα 24ωρα μετά την εισβολή των φασιστικών στρατευμάτων του Μουσολίνι στην Ελλάδα, ο Δαβάκης είχε μια σημαντική αποστολή: Έπρεπε, σαν διοικητής του περιβόητου «Αποσπάσματος Πίνδου» να αναχαιτίσει την επίλεκτη Γ' Μεραρχία Αλπινιστών «Τζούλια» που αριθμούσε 10.000 άνδρες, έχοντας στη διάθεσή του 2.000 άνδρες ελαφρά εξοπλισμένους.

Στρατός
