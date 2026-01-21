Γάζα: Έντεκα νεκροί, εκ των οποίων 3 δημοσιογράφοι και 2 παιδιά, από ισραηλινά πυρά

Παλαιστίνιοι γιατροί δήλωσαν ότι τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός 10χρονου αγοριού, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα ισραηλινών βομβαρδισμών από άρματα μάχης ανατολικά της Ντέιρ αλ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα.

Ισραηλινά πυρά σκότωσαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας 11 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων δύο αγοριών και τριών δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, και ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «εξουδετέρωσε» έναν Παλαιστίνιο μαχητή που αποτελούσε απειλή για τους στρατιώτες.

Στην τελευταία έξαρση βίας που διαταράσσει μια εύθραυστη, τρίμηνη εκεχειρία, παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τρεις Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που ταξίδευαν με αυτοκίνητο στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε τον θάνατο τριών δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου ενός ελεύθερου επαγγελματία που εργαζόταν για το Γαλλικό Πρακτορείο, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική παλαιστινιακή περιοχή παρά την εκεχειρία.

Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν σε αποστολή χρηματοδοτούμενη από την Αιγυπτιακή Επιτροπή, η οποία επιβλέπει το έργο παροχής βοήθειας της Αιγύπτου στη Γάζα, για να κινηματογραφήσουν καταυλισμούς σκηνών που κατασκευάστηκαν από την Αίγυπτο για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, δήλωσαν δημοσιογράφοι στο Reuters. Μια αιγυπτιακή πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι το όχημα ανήκε στην Επιτροπή, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Νωρίτερα σήμερα, Παλαιστίνιοι γιατροί δήλωσαν ότι τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός 10χρονου αγοριού, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα ισραηλινών βομβαρδισμών από άρματα μάχης ανατολικά της Ντέιρ αλ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα. Δύο άλλοι, ένα 13χρονο αγόρι και μια γυναίκα, σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινά περιστατικά πυροβολισμών στην ανατολική Χαν Γιουνίς, στα νότια της Γάζας, ανέφεραν.

Τρεις άλλοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε άλλα περιστατικά πυροβολισμών σε όλο τον παράκτιο θύλακα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών της Τετάρτης σε τουλάχιστον 11, δήλωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Δεν υπήρξε επίσης άμεσο σχόλιο του ισραηλινού στρατού για τα δύο περιστατικά.

Νωρίτερα σήμερα, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν «τρομοκράτη» που εισήλθε σε περιοχή υπό τον έλεγχό τους, αποτελώντας άμεση απειλή για τους στρατιώτες που επιχειρούν εκεί.

