Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας στην Ισπανία - Νεκρός ο μηχανοδηγός

Το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα.

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε χθες Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μηχανοδηγός και αρκετοί επιβάτες να τραυματιστούν, όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (EFE) επικαλούμενο πηγές του στην αστυνομία της Καταλονίας.

Νωρίτερα, η περιφερειακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις - συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού - σοβαρά.

Το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα.

Έγινε καθώς η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σωστικά συνεργεία εντόπισαν χθες το απόγευμα ακόμη έναν νεκρό στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής κοντά στην Αδαμούθ, ανεβάζοντας σε 42 τον ακόμη μη τελικό απολογισμό των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ