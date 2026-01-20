Ειδήσεις | Διεθνή

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
Ο απολογισμός δεν είναι ακόμη οριστικός. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν σήμερα το απόγευμα τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 42, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτηματικά για το τι οδήγησε σε αυτήν την καταστροφή.

Ο απολογισμός δεν είναι ακόμη οριστικός, σχεδόν 48 ώρες μετά το δυστύχημα. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

«Άλλο ένα θύμα βρέθηκε σε ένα από τα βαγόνια Άλβια (σ.σ. στο τρένο της Renfe) σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος επικεντρώνεται σε έναν σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

