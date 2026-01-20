Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τσιάρα - αγροτών από τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας και της Εύβοιας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους αγροτών από τα μπλόκα της Βορείου Ελλάδας και της Εύβοιας.

Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το πρόβλημα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων καθώς πάνω από 80.000 ΑΦΜ είναι μπλοκαρισμένα λόγω προβλημάτων στην ταυτοποίηση των ακινήτων.

Η ρύθμιση που έχει ανακοινωθεί να μην υπάρχει ΑΤΑΚ κάτω από 20 στρέμματα αφήνει τους αγρότες ικανοποιημένους, ωστόσο οι ίδιοι ζητούν να μάθουν ποτέ θα ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ.

Επίσης, ζητούν να βρεθεί ρύθμιση για τις ανταλλαγές αγροτεμαχίων που κάνουν.

Από χθες, οι εκπρόσωποι των αγροτών έχουν δηλώσει ότι οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών μπλόκων θα παρθούν σήμερα, καθώς τόνισαν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

