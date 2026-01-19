Ουκρανία: Στα χέρια Ρώσων δύο οικισμοί - Ζημιές σε κρίσιμης σημασίας υποδομή στο Χάρκοβο

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τους οικισμούς Παβλίβκα, στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, και Νοβοπαβλίβκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τους οικισμούς Παβλίβκα, στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, και Νοβοπαβλίβκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Εξάλλου κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής υπέστη ζημιές από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης αυτής, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Ουκρανίας.

«Ο εχθρός επιτέθηκε σε κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής με αρκετούς πυραύλους, προκαλώντας σημαντικές ζημιές», ανέφερε μέσω του Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο Τερέχοφ δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το είδος της εγκατάστασης που επλήγη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ