Συμμετοχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο έργο CompEUte

Το έργο υλοποιείται από το «Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου» με την υποστήριξη της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) και της ΕΑ.

Σεμινάρια απευθυνόμενα σε δικαστικούς λειτουργούς στο πλαίσιο του έργου “CompEUte – Multidisciplinary judicial training for the digital single market” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία CompEUte αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους δικαστικούς λειτουργούς με τις δεξιότητες για την αντιμετώπιση συμπεριφορών που προσβάλλουν τον υγιή ανταγωνισμό και επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τονίζεται.

Οι τρεις κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΕΑ και την ΕΣΔΙ, ήταν διαβαθμισμένης βαρύτητας ανάλογα με το επίπεδο εξοικείωσης των συμμετεχόντων και είχαν στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των δικαστικών λειτουργών στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού στις ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές αγορές. Οι εκπαιδεύσεις εστίασαν στη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με παραδείγματα από τη νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών δικαστηρίων καθώς και την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΑ.

Από την πλευρά της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Πρόεδρος της ΕΑ κα Α. Σαρπ πραγματοποίησε εισήγηση με αντικείμενο τη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων ανταγωνισμού, η Προϊσταμένη του Τμήματος Επικεφαλής Νομικού Ν. Σκανδάλη πραγματοποίησε εισηγήσεις με αντικείμενο τη δημόσια επιβολή του δικαίου ανταγωνισμού, την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και τον έλεγχο συγκεντρώσεων, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επικεφαλής Νομικού Ε. Καρκάνη πραγματοποίησε εισηγήσεις με αντικείμενο την εφαρμογή των περί ανταγωνισμού διατάξεων στις ψηφιακές αγορές και η Αντιπρόεδρος της ΕΑ Χ. Νικολοπούλου πραγματοποίησε εισήγηση με αντικείμενο τους νέους στόχους του δικαίου ανταγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις που περιλαμβάνει μπορείτε να δείτε εδώ.