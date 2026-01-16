Ειδήσεις | Διεθνή

Κλήρωση Eurojackpot: Οι αριθμοί που κερδίζουν 33 εκατ. ευρώ

Newsroom
Κλήρωση Eurojackpot: Οι αριθμοί που κερδίζουν 33 εκατ. ευρώ
Eurojackpot / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 195 είναι οι εξής: 8 16 37 39 48 και 5 11.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (16/01), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 33 εκατ. ευρώ.

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

