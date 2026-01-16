Ματσάδο: Η μετάβαση προς τη δημοκρατία ξεκινά και το «εγκληματικό καθεστώς» του Μαδούρο θα διαλυθεί

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της θα ξεκινήσει «μια πραγματική μετάβαση προς τη δημοκρατία» μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της θα ξεκινήσει «μια πραγματική μετάβαση προς τη δημοκρατία» μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και ότι τα «υπολείμματα» του «εγκληματικού καθεστώτος» τελικά θα διαλυθούν.

«Βρισκόμαστε πλέον στα πρώτα στάδια μια πραγματικής μετάβασης προς τη δημοκρατία» είπε η Ματσάδο μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, μία ημέρα μετά τη συνάντησή της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό, είπε, θα έχει «σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή όλων των Βενεζουελάνων» αλλά επίσης και στην ευρύτερη περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο.

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης πολιτικός διαβεβαίωσε ότι η χώρα της θα ελευθερωθεί με τη στήριξη των ΗΠΑ και του Τραμπ. Ο στόχος του Αμερικανού προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα να έχει αυτοδιάθεση, υποστήριξε.

Ο Τραμπ έχει στηρίξει μέχρι τώρα πρώην συνεργάτες του Μαδούρο, με κυριότερη την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, για να κυβερνήσουν προς το παρόν τη Βενεζουέλα, αντί της Ματσάδο.

Η τελευταία σημείωσε ότι η μεταβατική περίοδος που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές είναι μια «περίπλοκη» διαδικασία και θα χρειαστεί χρόνος για να ολοκληρωθεί. «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ένταση ή τις σχέσεις της Ντέλσι Ροδρίγκες και εμού», είπε, επιμένοντας ότι «η εγκληματική δομή» που κυριάρχησε επί χρόνια στη Βενεζουέλα τελικά θα αυτοδιαλυθεί. Δεν διευκρίνισε ωστόσο το πώς θα γίνει αυτό. Για τη Ροδρίγκες είπε εξάλλου ότι «εκτελεί τις εντολές» των ΗΠΑ, χωρίς να συμφωνεί με αυτές.

Χθες, την ώρα που η Ματσάδο επισκεπτόταν τον Λευκό Οίκο, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε το Καράκας και συναντήθηκε με τη Ροδρίγκες. Η Ματσάδο σχολίασε σήμερα ότι θα ήταν χρήσιμο εάν σε αυτή τη συνάντηση η Ροδρίγκες παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η Ματσάδο επαίνεσε τον Τραμπ αλλά απέφυγε να ασκήσει οποιοδήποτε κριτική στην προσέγγισή του στη μετα-Μαδούρο εποχή για τη Βενεζουέλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης δεν διαθέτει τη στήριξη που χρειάζεται εντός της χώρας της για να κυβερνήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ