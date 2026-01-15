Ειδήσεις | Διεθνή

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Γροιλανδία δεν θα επηρεάσει το πώς σκέπτεται ο πρόεδρος Τραμπ για το έδαφος αυτό.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα ότι η συνάντηση μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων της Δανίας και της Γροιλανδίας ήταν παραγωγική, ενώ προειδοποίησε ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Γροιλανδία δεν θα επηρεάσει το πώς σκέπτεται ο πρόεδρος Τραμπ για το έδαφος αυτό.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε συγκεκριμένα ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία "δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο (του Ντόναλντ Τραμπ) να αποκτήσει" το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

"Δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου και αυτό δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του να αποκτήσει τη Γροιλανδία", δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μεγάλες τιμές για Belh@rra - Η λίστα του Αγροτικού Σίντλερ - Κλειδί-πασπαρτού ο Σύλλογος των Τεμπών

ΟΤΕ: Νέα τριετής επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ο «Κίμων» στην Ελλάδα: Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας Belharra

tags:
ΗΠΑ
Γροιλανδία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider