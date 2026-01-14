Πολιτική | Διεθνή

Γουίτκοφ: Ξεκινά η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Στιβ Γουίτκοφ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε απόψε την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου της για τη Γάζα, βασικός στόχος της οποίας είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση για τον τερματισμό του πολέμου, με τη συγκρότηση μιας επιτροπής Παλαιστίνιων τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα.

«Οι ΗΠΑ αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου. Εάν δεν το κάνει, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές», έγραψε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Γουίτκοφ υπενθύμισε ότι η δεύτερη φάση, πέραν της συγκρότησης μεταβατικής κυβέρνησης, προβλέπει την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

