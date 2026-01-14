Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές ελέω Γροιλανδίας - Νέο ιστορικό υψηλό για FTSE 100

Ο βρετανικός FTSE 100 ανήλθε με +0,46% στις 10.184 μονάδες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στις εξελίξεις σχετικά με την εδαφική κυριαρχία της Γροιλανδίας, την οποία διεκδικεί επιθετικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που αξιωματούχοι του αρκτικού νησιού να αναμένεται να συναντηθούν σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ και Δανίας.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,18% στις 611,56 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να ολοκληρώνουν σε θετικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,36% στις 6.008 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη απώλεσε 0,42% στις 25.314 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,19% στις 8.330 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανήλθε με +0,46% στις 10.184 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,20% στις 45.616 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κέρδισε 0,05% στις 17.695 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, ο πετρελαϊκός γίγαντας BP προειδοποίησε την Τετάρτη ότι αναμένει απομείωση λόγω πιστωτικών ζημιών ύψους μεταξύ 4 και 5 δισ. δολ. για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η εταιρεία δήλωσε ότι αυτές οι χρεώσεις σχετίζονταν με τις μονάδες φυσικού αερίου και ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ προειδοποίησε επίσης ότι αναμένει ότι οι συναλλαγές πετρελαίου θα είναι ασθενέστερες κατά την περίοδο, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο. Η μετοχή της BP στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ενισχύθηκε 1,5%.

Η μετοχή του γίγαντα της εξόρυξης Fresnillo, του κορυφαίου παραγωγού ασημιού στον κόσμο, έκλεισε με απώλειες 0,4%, παρόλο που νωρίτερα ενδοσυνεδριακά έφτασε σε ιστορικό υψηλό στο Λονδίνο, μετά την άνοδο της τιμής spot του ασημιού πάνω από τα 90 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά.

Επίσης, ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής πυρομαχικών Czechoslovak Group δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στο Άμστερνταμ τις επόμενες εβδομάδες, με πιθανή αποτίμηση περίπου 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία αναμένει να επωφεληθεί από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα για αμυντικές δαπάνες εν μέσω της αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Οι πρώτες δεσμεύσεις από funds, όπως οι Artisan Partners, BlackRock και Al-Rayyan, ανέρχονται ήδη σε 900 εκατομμύρια ευρώ, καθώς επιδιώκουν να τοποθετηθούν σε μία εταιρεία που μπορεί να αποδειχθεί σε μία από τις πιο πολύτιμες αμυντικές επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Οι αμυντικές μετοχές υποχώρησαν μετά το θετικό τους άνοιγμα, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να καταγράφει απώλειες 1,5% εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων που σχετίζονται με τη Γροιλανδία, εκτεταμένες και βίαιες διαμαρτυρίες στο Ιράν - και την υπόσχεση παρέμβασης από τις ΗΠΑ εάν εκτελεστούν διαδηλωτές - καθώς και τις επιπτώσεις από την εκδίωξη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και αξιωματούχων της Γροιλανδίας και της Δανίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στον Λευκό Οίκο, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις επανειλημμένες αναφορές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «απόκτηση» του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους. Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το αρκτικό νησί δεν πωλείται, αλλά ο Τραμπ έχει συζητήσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για την κατάληψη του πλούσιου σε ορυκτά νησιού.