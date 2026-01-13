Η Μαρία Καρυστιανού παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών

Την παραίτηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, όπου μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος, ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας πως «ο διχασμός επικράτησε».

Το Σάββατο, 10 Ιανουαρίου, πέντε μέλη του Συλλόγου ζήτησαν με επιστολή τους την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού, με την ίδια να δηλώνει στο ΕΡΤnews ότι θεωρεί παράτυπη την αποστολή email με την απαίτηση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί και να ζητά αυτό να γίνει μέσω γενικής συνέλευσης.

Σε ανακοίνωσή της, την οποία ανέβασε στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει σοβαρές παρατυπίες στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Τεμπών, κάνοντας λόγο για άκυρη και αντικαταστατική απόφαση πέντε εκ των επτά Μελών του Δ.Σ., που αφορά στην «παραίτησή» της από την προεδρία.

Επισημαίνει, δε, ότι ουδέποτε συγκλήθηκε νόμιμα συνεδρίαση με σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης, ενώ υπογραμμίζει ότι η παραίτηση Μέλους Δ.Σ. δεν μπορεί να αποφασιστεί από τρίτους.

Παράλληλα, αναφέρεται σε συστηματικά εμπόδια στο έργο της, με αιχμή την άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών του Συλλόγου, καθώς και στην αμφισβήτηση των παρεμβάσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάδειξη παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου στην υπόθεση των Τεμπών.

Δηλώνει έτσι ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ζητά τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Δ.Σ., καλώντας τα Μέλη του Συλλόγου να αποφασίσουν κυριαρχικά για τη συνέχεια.