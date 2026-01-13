Τσάμπι Αλόνσο: Το μεροκάματο - μαμούθ για τις 232 μέρες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

«Αυτό το επαγγελματικό ταξίδι τελείωσε και δεν πήγε όπως θα θέλαμε» τόνισε ο Βάσκος κόουτς που αποχώρησε από τη «Βασίλισσα» με φουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Παρελθόν» από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί από τη Δευτέρα ο Τσάμπι Αλόνσο με τη θητεία του να κρίνεται ως άδοξη και σύντομη, καθώς τα μαζεμένα αρνητικά αποτελέσματα με αποκορύφωμα την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cap στην Τζέντα, τον οδήγησαν εσπευσμένα στην πόρτα της εξόδου, αλλά με γεμάτες τις τσέπες του.

Στις 25 Μαΐου του 2025 ο Βάσκος τεχνικός εντάχθηκε στο έμψυχο δυναμικό της «Βασίλισσας» με υψηλές προσδοκίες και μακροπρόθεσμο όραμα υπογράφοντας ένα τριετές συμβόλαιο, διαδεχόμενος τον Κάρλο Αντσελότι, μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς το 2023-24 κατάφερε να κατακτήσει τη Μπουντεσλίγκα και το κύπελλο Γερμανίας, ενώ βγήκε φιναλίστ στο Γιουρόπα Λιγκ κόντρα στην Αταλάντα.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε μεταξύ 12 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσει την παρουσία του 44χρονου πρώην παίκτη της (από 2009 μέχρι 2014) στο τιμ. Ο μισθός του κυμαίνονταν ανάμεσα σε 7 εκατ. και 9 εκατ. ευρώ, με τις 232 ημέρες του στο Σαντιάγο Μπερναμπέου να αποδεικνύονται από «χρυσάφι», καθώς έγινε πλουσιότερος κατά 933.333 ευρώ (μίνιμουμ) έως 1,2 εκατ. ευρώ (μάξιμουμ) τον μήνα που ισοδυναμεί με μεροκάματο... από 30.172 ευρώ έως και 38.793 ευρώ!

Υπό κανονικές συνθήκες, η πρόωρη λήξη ενός τέτοιου συμβολαίου θα ανάγκαζε τους Μαδριλένους να πληρώσουν όλα τα χρόνια του deal. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς περιλαμβάνεται ειδική ρήτρα που θωρακίζει τον σύλλογο σε περίπτωση πρόωρης απόλυσης: εάν οι «μερένχες» αποφάσιζαν να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Αλόνσο στο πρώτο έτος του συμβολαίου του, η ομάδα θα ήταν υποχρεωμένη να τον πληρώσει μόνο για εκείνη τη σεζόν, αντί για τη προσυμφωνημένη τριετία.

Με την ενεργοποίηση της ρήτρας, η αποζημίωση του Αλόνσο αφορά τις απολαβές ενός έτους, που εν προκειμένω αφορά το διάστημα που ηγήθηκε των αποδυτηρίων. Ο προπονητής δικαιούται αποζημίωση ίση μόνο με τις αποδοχές της πρώτης σεζόν. Ως εκ τούτου, λαμβάνει από 7 εκατ. ευρώ μέχρι 9 εκατ. ευρώ, σε μόλις 7,5 μήνες από την πρόσληψή του, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να καταβάλει ένα σημαντικό τίμημα, αλλά να αποφεύγει ενδεχομένως τα χειρότερα.

Ο Αλόνσο προσλήφθηκε ως μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα της ομάδας των Μπαμπέ, Βίνι και Μπέλιγχαμ, αλλά η αδυναμία συγκέντρωσης των απαραίτητων βαθμών επέφεραν την πρόωρη αποχώρησή του. Ο ίδιος στον αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ευχαρίστησε τον σύλλογο, τους παίκτες και πάνω από όλα τους φιλάθλους για την εμπιστοσύνη και την στήριξη. «Φεύγω με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια που έκανα το καλύτερο που μπορούσα» υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για «τιμή και ευθύνη».