Ρούτε: Τα μέλη του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν σύντομα για την ασφάλεια στην Αρκτική

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σήμερα ότι αναμένει τα μέλη της συμμαχίας να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω της προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο του τη Γροιλανδία.

«Όλοι συμφωνούμε ότι όσον αφορά την Αρκτική, πρέπει να συνεργαστούμε», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.