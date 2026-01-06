Μπλόκα: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κλειστή παραμένει η αερογέφυρα στη Νίκαια στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Για σήμερα έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου 11:00 με 13:00.

Εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα από την Κυβέρνηση, με μήνυμα ότι «τα όρια έχουν εξαντληθεί», οι αγρότες εμφανίζονται κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Νίκαια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, διατηρώντας σε ισχύ τις παρεμβάσεις που επηρεάζουν την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Από χθες κλειστή παραμένει η αερογέφυρα του κόμβου της Νίκαιας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εκτροπές της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρχών.

Παράλληλα, για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από το μπλόκο της Νίκαιας, στο πλαίσιο των συντονισμένων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο δράσεων και επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις όσο δεν δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Τρίκαλα: Κλιμακώνουν τον αγώνα οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία με αποκλεισμούς δρόμων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65, των Τρικάλων. Οι αγρότες πραγματοποίησαν συνελεύσεις, στις οποίες αποφάσισαν κλιμάκωση των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μεθαύριο Πέμπτη θα μεταβούν στο Μουργκάνι, όπου θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό. Οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν για την ερχόμενη Πέμπτη κάθοδο με τρακτέρ στο Μπράλο της Φθιώτιδας, προκειμένου να αποκλείσουν κάθε σημείο μετακίνησης από και προς την Αθήνα.

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, γιατί για αυτούς είναι θέμα επιβίωσης.

«Δεν πάμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης σαν ζητιάνοι»

«Περιμένουμε με ανυπομονησία τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης ελπίζοντας ότι έχει έρθει η στιγμή της Θείας Φώτισης. Μια φωνή από όλους στην χθεσινή συνέλευση ήταν η φράση ότι αν γυρίσουμε στα σπίτια μας δεν έχουμε να φάμε. Από την πρώτη στιγμή ελήφθη απόφαση να πάμε σε διάλογο αλλά ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναίρεσε τις εξαγγελίες μιλώντας για επιστροφή του φόρου κατανάλωσης και όχι αφορολόγητο πετρέλαιο, είπε το πρωί στο ΕΡΤnews, o Iορδάνης Ιωαννίδης, μέλος του Συντονιστικού συλλόγου της Νίκαιας, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες δεν θα πάνε σε διαπραγμάτευση «σαν ζητιάνοι».

Αχαΐα: Κλειστή η Περιμετρική Πατρών

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας. Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Iερέας από τη Μητρόπολη Πατρών, μετέβη στο σημείο των συγκεντρώσεων προκειμένου να τελεστεί αγιασμός στους αγρότες και στα τρακτέρ.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Οι εκτροπές στη Βοιωτία

Στη Βοιωτία, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως ακολούθως:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών, Θηβών – Χαλκίδας.Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου).

Οι αποκλεισμοί στον Έβρο

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 35η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα. Σήμερα το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ανοιχτό παραμένει το τελωνείο Κήπων στον Έβρο μόνο για φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία, καθώς και για ΙΧ αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία. Η κίνηση από την Τουρκία προς την Ελλάδα είναι περιορισμένη, ενώ δεν πραγματοποιούνται καθόλου μεταφορές φορτηγών από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Στην ελληνική πλευρά, δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα επί της Εγνατίας Οδού, με την ουρά να φτάνει τα δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Στα Χανιά, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια που παραμένουν στο μπλόκο για 30 μέρες. Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε ολιγόλεπτο κλείσιμο της Εθνικής οδού και αμέσως μετά πραγματοποίησαν γενική συνεύλευση, στην οποία αποφάσισαν το κλείσιμο της Εθνικής οδού την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 16:30 και για μισή ώρα. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί οι αγρότες με τα οχήματα τους θα κατευθυνθούν από το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια προς την Εφορία Χανίων, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.