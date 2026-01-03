Ιράν και Ρωσία καταδικάζουν την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα

Η Μόσχα στήριξε άλλες εκκλήσεις για τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ιράν καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP. Ο κ. Τραμπ είχε πρόσφατα απαντήσει σε αναφορές ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εν μέσω σχεδόν μίας εβδομάδας κλιμακούμενων διαδηλώσεων στο Ιράν, προειδοποιώντας τη χώρα της Μέσης Ανατολής ότι οι ΗΠΑ είναι «οπλισμένες και έτοιμες να δράσουν».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «πράξη ένοπλης επίθεσης κατά της Βενεζουέλας. Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και καταδικαστέο», σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογηθούν τέτοιες ενέργειες είναι αβάσιμα. Η ιδεολογική εχθρότητα υπερίσχυσε του επιχειρηματικού πραγματισμού και της διάθεσης να οικοδομηθούν σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη και την προβλεψιμότητα», ανέφερε η ανακοίνωση. «Στην παρούσα κατάσταση, είναι σημαντικό, πρώτα και κύρια, να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην εξεύρεση διεξόδου μέσω του διαλόγου».

Η ρωσική κυβέρνηση κάλεσε να «διασφαλιστεί στη Βενεζουέλα το δικαίωμα να καθορίσει το ίδιο της το μέλλον χωρίς καμία καταστροφική, και πολύ περισσότερο στρατιωτική, παρέμβαση απ’ έξω», και στήριξε άλλες εκκλήσεις για τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.