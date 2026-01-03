Ειδήσεις | Ελλάδα

Σέρρες: Κλιμάκιο του εγκληματολογικού της ΕΛ.ΑΣ και ιατροδικαστής στο σημείο όπου εντοπίστηκε σορός

Όπως διευκρινίζεται από την αστυνομία ο χώρος όπου εντοπίστηκε η σορός έχει περικυκλωθεί και δεν επιτρέπεται να προσεγγίσει κανείς πριν γίνει η περισυλλογή των στοιχείων.

Στο όρος Μπέλες, στη θέση Χωνί όπου εντοπίστηκε σορός μεταβαίνει κλιμάκιο της διεύθυνσης εκγληματολογικών ερευνών της ΕΛ.ΑΣ, για την περισυλλογή στοιχείων και την αξιοποίηση ιχνών και πειστηρίων, που μπορεί να δώσουν απαντήσεις ως προς την ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε νεκρό και τα αίτια του θανάτου του.

Η σορός εντοπίστηκε σε ρέμα σε δυσπρόσιτο σημείο και γι’ αυτό, όπως διευκρινίζεται, η διαδικασία της προσέγγισης είναι αργή. Καθ' οδόν είναι και ιατροδικαστής από τη Θεσσαλονίκη, που εκλήθη για την εξέταση της σορού.

