Eπιβλητικά μοναστήρια της Ελλάδας χτισμένα στα βράχια

Κρεμασμένα πάνω σε απόκρημνους βράχους, κρυμμένα μέσα σε φαράγγια μέσα στη φύση, τα μοναστήρια της Ελλάδας προκαλούν δέος με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική τους.

Υπάρχουν σημεία στην Ελλάδα όπου το τοπίο είναι επιβλητικό με κάθετους βράχους ανάμεσα στις βαθιές χαράδρες και απόλυτη σιωπή μέσα στο φυσικό τοπίο. Εκεί ακριβώς έχουν χτιστεί εντυπωσιακά μοναστήρια που μοιάζουν σαν να είναι κρεμασμένα, άλλοτε λαξευμένα μέσα στην πέτρα και άλλοτε σκαρφαλωμένα στις κορυφές του βράχου. Αυτά τα μοναστικά συγκροτήματα συνδυάζουν την άγρια ομορφιά της φύσης με την πνευματικότητα, δημιουργώντας εικόνες που μένουν αξέχαστες.

