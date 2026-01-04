Συρία: Γαλλοβρετανικό αεροπορικό χτύπημα σε οπλοστάσιο του ΙΚ

Η αποθήκη όπλων που βομβαρδίστηκε βρισκόταν σε ορεινή περιοχή βόρεια της Παλμύρας, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι βρετανικές και οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν χθες Σάββατο κοινή επιχείρηση βομβαρδίζοντας από τον αέρα υπόγεια αποθήκη όπλων στη Συρία η οποία φέρεται να ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο.

Αεροσκάφη δυτικών κρατών διεξάγουν περιπολίες κι επιχειρήσεις για την αποτροπή της εκ νέου ενίσχυσης του ΙΚ, που είχε κυριεύσει και κατείχε αχανείς τομείς της Συρίας ως το 2019. Η αποθήκη όπλων που βομβαρδίστηκε βρισκόταν σε ορεινή περιοχή βόρεια της Παλμύρας, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Χρησιμοποιήθηκαν ιδίως «κατευθυνόμενες βόμβες Paveway IV» που έριξαν στρατιωτικά αεροσκάφη Typhoon FGR4 για να καταστραφούν σήραγγες πρόσβασης στην εγκατάσταση, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Πάντα κατά το Λονδίνο, στην περιοχή δεν βρίσκονταν «άμαχοι» κατά την επιχείρηση.

«Η δράση αυτή δείχνει τον ηγετικό ρόλο μας ως ΗΒ και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε πλάι-πλάι με τους συμμάχους μας, να ξεριζώσουμε κάθε επανεμφάνιση του Νταές και των επικίνδυνων και βίαιων ιδεολογιών τους στη Μέση Ανατολή», δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης των Εργατικών Τζον Χίλι, αναφερόμενος στο ΙΚ χρησιμοποιώντας συντομογραφία του στα αραβικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ