Πρωτοψάλτης: Η κτηνοτροφία σε δοκιμασία

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τονίζει ότι η πολιτεία έχει σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους με στοχευμένη οικονομική στήριξη και αποζημιώσεις.

Σε άρθρο του, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης κάνει αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Όπως αναφέρει σχετικά με την πανδημία της ευλογιάς, πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει αν αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία και απόλυτη απόλυτη προσήλωση στην τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Κάνει αναφορά στον να κοινό στόχο του ΥΠΑΑΤ και των κτηνοτρόφων, που δεν είναι άλλος από την εκρίζωση της νόσου και τονίζει ότι η Πολιτεία έχει σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους με στοχευμένη οικονομική στήριξη και αποζημιώσεις.

Αναλυτικά ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρει:

«Η κτηνοτροφία περνά μια από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν είναι απλώς ένα υγειονομικό γεγονός. Είναι μια πανδημία, μια δοκιμασία για οικογένειες που ζουν από το κοπάδι τους, για το εισόδημα, την καθημερινότητα, την ψυχολογία τους. Είναι πίεση για τις τοπικές κοινωνίες, για την αγορά, για την ίδια την παραγωγική βάση της χώρας.

Σε μια τέτοια συγκυρία, χρειάζεται ψυχραιμία, επιμονή, επιστήμη και απόλυτη προσήλωση στην τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Όχι γιατί έτσι λέει το πρωτόκολλο, αλλά γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να προστατευτεί η κτηνοτροφία μακροπρόθεσμα. Ξέρω ότι αυτή η αλήθεια δεν απαλύνει τον πόνο όταν πρέπει να θανατωθούν ζώα (1.985 κρούσματα σε 2.449 εκτροφές και πάνω από 450.000 θανατώσεις έως 19 Δεκεμβρίου). Όμως ό,τι εφαρμόζεται, εφαρμόζεται για να σταματήσει η διασπορά, να προστατευθούν οι υγιείς εκτροφές, να μην χαθεί περισσότερος κόπος, εισόδημα και ζωικό κεφάλαιο.

Θέλω να το πω καθαρά: καταλαβαίνουμε τους κτηνοτρόφους. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να βλέπεις τον κόπο σου να δοκιμάζεται. Καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα έχουν κόστος. Όμως, αν χαλαρώσουμε τώρα, αν υπάρξει εφησυχασμός, ο λογαριασμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος: περισσότερες εστίες, περισσότερες «μολυσμένες» περιοχές, μεγαλύτερες απώλειες, μεγαλύτερη διάρκεια κρίσης. Γι' αυτό χρειάζεται από όλους συνεργασία, υπευθυνότητα και συνέπεια. Είμαστε σύμμαχοι σε αυτή τη μάχη - Υπουργείο, περιφέρειες, κτηνίατροι, εκτροφείς - και έχουμε ένα κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την εκρίζωση της νόσου.

Από την πρώτη στιγμή, ακούσαμε τον κτηνοτροφικό κόσμο. Βρεθήκαμε στο πεδίο, συνομιλήσαμε, καταγράψαμε ανάγκες, εφαρμόσαμε και προσαρμόσαμε εργαλεία και οδηγίες. Και μαζί με τα αναγκαία μέτρα, η Πολιτεία έχει σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους με στοχευμένη οικονομική στήριξη και αποζημιώσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να ζητά αντοχή χωρίς έμπρακτη στήριξη.

Στο πλαίσιο των ενισχύσεων για επιζωοτίες και ζωονόσους - κυρίως για την ευλογιά - φέτος έχουν καταβληθεί συνολικά 165,8 εκ. ευρώ:

Αποζημιώσεις για ζωοτροφές: 69,7 εκ. ευρώ.

Αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα: 62 εκ. ευρώ.

Αποζημιώσεις για χαμένο εισόδημα: 26,9 εκ. ευρώ.

Λειτουργικές δαπάνες για τις Περιφέρειες: 7,2 εκ. ευρώ.

Αυτά δεν είναι απλοί αριθμοί. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή: να κρατήσουμε την παραγωγή ζωντανή, να κρατήσουμε τον κτηνοτρόφο στον τόπο του, να μην αφήσουμε την ύπαιθρο να πληρώσει μόνη της το βάρος μιας επιζωοτίας.

Ξέρω ότι ακόμη έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν τελειώσαμε, διότι δυστυχώς η ευλογιά είναι πολύ ανθεκτικός ιός και ο χρόνος επώασης διαρκεί έως 6 μήνες. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή, γιατί η επόμενη περίοδος παραμένει απαιτητική. Και χρειάζεται να μείνουμε ενωμένοι: να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας χωρίς εκπτώσεις, να περιορίσουμε μετακινήσεις που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο διασποράς, να τηρούμε τις οδηγίες των κτηνιατρικών και άλλων αρμόδιων αρχών και να εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Το κάνουμε για να προστατευθεί η ίδια η κτηνοτροφία, για να μη χαθεί το παραγωγικό μας αποτύπωμα.

Και όταν ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία, η Πολιτεία θα είναι εδώ, δίπλα στους κτηνοτρόφους, για να στηρίξει την επόμενη μέρα ώστε να μπορέσουν να ορθοποδήσουν ξανά. Με σχέδιο, με συνέπεια, με εργαλεία που χτίζουν μια νέα αρχή με βιωσιμότητα.

Στο μεταξύ, το μήνυμα είναι ένα: ψυχραιμία, συνεργασία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και στήριξη στην πράξη. Θα τα καταφέρουμε, γιατί όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά».