Μπλόκα αγροτών: Με χαμηλές ταχύτητες τα ΙΧ – Από παρακαμπτηρίους η κυκλοφορία στη Νίκαια

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων «καταγγέλλει την κυβέρνηση για τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας».

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ωστόσο έχουν ανοίξει ορισμένες λωρίδες κυκλοφορίας στις Εθνικές Οδούς για τη διέλευση των πολιτών την ημέρες των γιορτών. Μάλιστα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων «καταγγέλλει την κυβέρνηση για τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας».

«Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε "όμηρο" και τον αγρότη σε "εχθρό"», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση. Στα Μάλγαρα οι αγρότες έχουν δώσει στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα.

Την ίδια στιγμή, στην ανατολική πλευρά της πόλης, στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, παραμένει αποκλεισμένη η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παρότι τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, η Τροχαία δεν έχει εγκρίνει το άνοιγμα της λεωφόρου και η κυκλοφορία εξακολουθεί να εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Σε αρκετές περιοχές ωστόσο η τροχαία συνεχίζει να εκτρέπει τα αυτοκίνητα, καθώς θεωρεί πως η παραχώρηση από τους αγρότες μιας λωρίδας κυκλοφορίας, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατάσταση εμφανίζεται ελεγχόμενη. Στη διασταύρωση της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, η Τροχαία εφαρμόζει περιορισμούς ταχύτητας και διοχετεύει τα οχήματα σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, προκειμένου να διέλθουν με ασφάλεια από το σημείο όπου βρίσκεται το μπλόκο των αγροτών στην περιοχή της Θήβας.

Παράλληλα, τα φορτηγά οχήματα εκτρέπονται στο παλαιό εθνικό δίκτυο προς Θήβα, Λιβαδειά και στη συνέχεια προς τον Μπράλο. Η απόφαση της Τροχαίας να επιτρέψει τη διέλευση ΙΧ και λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ στη Θήβα έχει, προς το παρόν, περιορίσει τις καθυστερήσεις. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δοθεί και δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας στην άνοδο προς Λαμία, μετά από μετακίνηση των τρακτέρ στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου επίσης μετακινήθηκαν αγροτικά μηχανήματα, έχουν δοθεί σε κυκλοφορία δύο λωρίδες για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία. Παρότι δεν σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς τα ΙΧ περνούν δίπλα από σταθμευμένα τρακτέρ.

Στον κόμβο του Μπράλου, η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με ελάχιστες καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η κίνηση στο παλαιό εθνικό δίκτυο από Θήβα προς Μπράλο, σε συνδυασμό με τη ροή οχημάτων από Ρίο-Αντίρριο και Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στα τελευταία χιλιόμετρα πριν την είσοδο των οχημάτων στον Μπράλο και την ένταξή τους εκ νέου στην Εθνική Οδό.

Χθες, για περισσότερα από 10 χιλιόμετρα, στο τμήμα από Γραβιά προς Μπράλο τα οχήματα κινούνταν με «βήμα σημειωτόν». Σήμερα, οι αρχές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη χρήση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας από τους οδηγούς θα συμβάλει στη σταδιακή αποσυμφόρηση και στην επιτάχυνση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο κρίσιμο τμήμα Γραβιάς-Μπράλου.

Καλύτερη η εικόνα στο μπλόκο της Νίκαιας

Στο μπλόκο της Νίκαιας η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα. Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον χρειάζεται να ακολουθήσουν μικρότερη παράκαμψη.

Παράλληλα, στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή των αγροτών από τα Φάρσαλα και στόχος είναι τόσο η αποτίμηση των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων όσο και η αποστολή εορταστικών ευχών προς την κοινωνία, η οποία –όπως τονίζουν– στηρίζει τον αγώνα τους.

Ανοιχτός μέχρι την Παρασκευή, πρόκειται να παραμείνει ο δρόμος στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα. Ωστόσο, αποκλεισμένη εξακολουθεί να βρίσκεται η Περιμετρική Οδός της Πάτρας και όλα τα οχήματα διέρχονται από το κέντρο της πόλης. Ταυτόχρονα, ανοιχτά είναι τα τελωνεία, εκτός από το τελωνείο Εξοχής το οποίο είναι κλειστό επ' αόριστον για τα φορτηγά.

Συνεχίζεται το μπλόκο στη Θουρία

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης, ομάδα αγροτών από το μπλόκο της Θουρίας, με περίπου 30 τρακτέρ, μετέβη στο κέντρο της Καλαμάτας. Εκεί πραγματοποίησαν μια πορεία στους στολισμένους δρόμους της πόλης, παραμένοντας για περίπου μισή ώρα. Μέσω ντουντούκας απηύθυναν κάλεσμα στους κατοίκους της Καλαμάτας, παρουσιάζοντας τα αιτήματά τους και ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα που δίνουν.

Ακολούθως, επέστρεψαν στον κόμβο της Θουρίας στον αυτοκινητόδρομο Μορέας, ο οποίος παραμένει κλειστός για ένατη συνεχόμενη ημέρα. Όπως δήλωσαν στο ΕΡΤnews, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο ακόμη και τις ημέρες των εορτών – Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα ή και τις Απόκριες – εφόσον χρειαστεί, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Η κυκλοφορία στην περιοχή του κόμβου εξυπηρετείται μέσω παραδρόμου, χωρίς να προκαλείται σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα. Μπλόκα έχουν στηθεί και σε άλλα σημεία της Πελοποννήσου κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Μορέα, όπως στη Νεστάνη και στην περιοχή του Άργους. Στα συγκεκριμένα σημεία τα τρακτέρ βρίσκονται εκτός οδοστρώματος, καθώς —όπως τονίζουν οι αγρότες— στόχος τους δεν είναι να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων των Χριστουγέννων, αλλά να έχουν την κοινωνία στο πλευρό τους. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις για όσο διάστημα απαιτηθεί.