Βρετανία: Άνδρας κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί 13 χρόνια την πρώην σύζυγό του

Δεν είναι μόνο η Ζιζέλ Πελικό. Τώρα, μια νέα υπόθεση στη Βρετανία έρχεται στο προσκήνιο, όπου 49χρονος άντρας κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του επί 13 χρόνια. Σε αυτό, συμμετείχαν και άλλοι 5 άντρες, ενώ οι Αρχές του αποδίδουν 56 σεξουαλικά αδικήματα.

Το όνομά του είναι Φίλιπ Γιανγκ, είναι 49 ετών και πρώην κάτοικος του Σουίντον. Τώρα, μένει στο Ένφιλντ και κατηγορείται για σειρά σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος της πρώην συζύγου του, Τζοάν Γιανγκ. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, οι πράξεις του διαπράχθηκαν από το 2010 έως το 2023.