Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση και φύλαξη του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, σήμερα, Παρασκευή, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση βίντεο από τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία είχαν ζητηθεί από τις ανακριτικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της σιδηροδρομικής τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση και φύλαξη του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Στο δικαστήριο παρίστανται συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος, καθώς και πολίτες που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Η δίκη για τα βίντεο αποτελεί μία από τις επιμέρους ποινικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και συνδέονται με την ευρύτερη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ