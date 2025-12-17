Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus από το 2027

Η συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έφθασε σε συμφωνία με τις Βρυξέλλες για την επανένταξή του από το 2027 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πανεπιστημιακών ανταλλαγών Erasmus το οποίο εγκατέλειψε το 2020 στο πλαίσιο του Brexit, ανακοίνωσαν από κοινού η βρετανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Η ένταξη στο Erasmus+ είναι μία σημαντική νίκη για τους νέους μας με την άρση των εμποδίων και την διεύρυνση των οριζόντων ώστε κάθε ένας, όποια και αν είναι η καταγωγή του, να έχει την δυνατότητα να σπουδάσει και να εκπαιδευθεί στο εξωτερικό», δήλωσε ο βρετανός υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση Νικ Τόμας-Σίμοντς.

Η συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιχειρεί η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιο 2024, έπειτα από χρόνια έντασης ανάμεσα στους 27 και τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Τόρις στους οποίους ανήκει η πρωτοβουλία και η διαχείριση της διαδικασίας του Brexit.

«Ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός»

Η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus από το 2027 θα ενισχύσει τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το Λονδίνο δηλώνουν από τις Βρυξέλλες ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η επιστροφή αυτή «ανοίγει τον δρόμο για νέες κοινές εμπειρίες και για μακροχρόνιες φιλίες σε όλους τους φοιτητές που θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την επέκταση του προγράμματος», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Today, we make further steps in our renewed EU-UK strategic partnership.



We have concluded the negotiations for the UK’s association to Erasmus+ in 2027.



Bringing back Erasmus+ for our young people, opening the door to new shared experiences and lasting friendships.



And we… pic.twitter.com/3CTEG3CrSG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2025

Ο ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς χαιρετίζει «ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός» στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης - Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ